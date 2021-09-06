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Водителей предупредили об ограничении движения на федеральной трассе М-10 «Россия»

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 18:54
Общество
Водителей предупредили об ограничении движения на федеральной трассе М-10 «Россия»
гибдд.рф  /  Пресс-служба УГИБДД по Новгородской области

Санкт-Петербург, 6 сентября. Движение на участке федеральной трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области перекроют в ночь на 8 сентября, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Участок дороги М-10 будет перекрыт в сторону Москвы. Водители смогут проехать по трем оставшимся полосам. С 23:00 часов 7 сентября до 07:00 8 числа планирует кратковременное полное перекрытие федеральной трассы не более чем на 20 минут, говорится в сообщении.

«С 23:00 07 сентября до 07:00 08 сентября 2021 года на 673-м км дороги М-10 будут перекрыты три полосы движения в сторону Москвы», — отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Во время ограничения движения в Тосненском районе планируется возведение над трассой пролета для надземного пешеходного перехода. Объект построят в рамках проекта реконструкции М-10 «Россия».

Петербургских автомобилистов ранее предупредили, что движение на участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной в Северной столице перекроют до 13 сентября.

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транспорт ограничение м-10
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