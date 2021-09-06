Аните Цой официально вручили нагрудный знак «Народный артист Российской Федерации»

Москва, 6 сентября. Звание «Народный артист Российской Федерации» певице Аните Цой было присвоено еще весной. Торжественная церемония вручения нагрудного знака состоялась 6 сентября.

Мероприятие проходило в Государственном Большом театре. На мероприятии Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Звезда с иронией заявила, что травму получила «при выполнении профессионального долга». За несколько дней до официального вручения звания она сломала ногу на съемках нового клипа. Отличительный нагрудный знак «Народный артист Российской Федерации» Анита Цой получила из рук министра культуры России Ольги Любимовой.

Пиар-служба Аниты Цой /

После церемонии исполнительница не смогла скрыть своих эмоций. По словам знаменитости, эта награда значит для нее намного больше, чем просто признание ее творческих достижений. Артистка поблагодарила членов Комиссии по культуре при президенте РФ, а также коллег, которые проголосовали за вручение ей почетного звания. Исполнительница отметила, что она является примером, каких высот может достичь человек своим талантом и трудолюбием.

«Для меня эта награда — безапелляционный знак реально действующей правильной политики президента РФ Владимира Владимировича Путина в области межнационального равенства всех народов, проживающих на территории нашей страны», — соббщили ФАН в пресс-службе Аниты Цой.

Ранее Анита Цой в беседе с ФАН рассказала, как проходит ее восстановление после серьезной травмы. По словам артистки, ей пришлось многое пережить, но никогда раньше она не оказывалась в коляске.