Египет направил два самолета с гуманитарной помощью в Судан

Каир, 6 сентября. Два военных грузовых самолета с гуманитарной помощью отправлены из Египта в Судан. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил республики.

Военнослужащие рассказали, что в состав груза вошли палатки, одеяла и продовольствие, предоставленные региональным подразделением Красного Полумесяца. Мероприятие проходит по указу президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Египетский лидер распорядился запустить в ближайшие несколько дней воздушный коридор между Каиром и Хартумом. Регулярные поставки призваны помочь Судану справиться с последствиями наводнений.

Серия проливных дождей привела к повышению уровня рек и, как следствие, к их выходу из берегов. В результате стихии 13 из 18 штатов страны оказались под водой. Аналитики оценили ущерб в несколько миллионов долларов.

Более 12 тысяч жилых домов частично или полностью разрушены. Тысячи голов скота и урожай на плантациях погибли.

Официальные лица Хартума выражают признательность Египту за усилия по оказанию помощи суданскому народу. Поставки гумпомощи подтверждают исторические связи между двумя странами.

Число жертв наводнений в Судане увеличилось до 52 человек. Более 55 тысяч человек по всей стране пострадали от осадков и наводнений.