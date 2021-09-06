«Точка на карте». Музей смерти, тигры и рекорды Новосибирска

Новый выпуск «Точки на карте» посвящен Новосибирску.

Этот город мог стать новой столицей России. Он считается самым быстрорастущим в стране и бьет всевозможные рекорды. Самая умная улица в мире, самый длинный крытый мост в мире, самая большая река России, самый большой театр России. И это все здесь, в Новосибирске!

В Новосибирском зоопарке находится более 770 видов, почти половина из которых занесена в Красную книгу. В 2005 году в городе появился памятник актеру, поэту и исполнителю Владимиру Высоцкому. Кроме того, именно здесь расположен уникальный музей смерти.

Какие интересные места можно посетить в Новосибирске и почему стоит ехать — расскажем в новом выпуска передачи «Точка на карте».