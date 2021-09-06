Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 22:12
22:11
Экономика
Россия и Белоруссия обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах
22:05
Спорт
Карпин объяснил исключение сахара из рациона футболистов сборной России
21:57
Общество
«Был выдающимся человеком»: Хью Джекман сообщил о смерти отца
21:54
Общество
Тыква весом более полутонны принесла кубанскому фермеру победу в «Агробатле»
21:52
Общество
Священник Андрей Ткачев рассказал, почему в США сатанисты защищают право на аборт
21:51
Происшествия
Петербургские спасатели потушили пожар в подъезде жилого дома
21:50
Общество
Спортивный тренер Тараско определила условие для здорового снижения веса
21:44
Шоу-бизнес
Актриса-монахиня Васильева заставила сына бросить беременную Корикову
21:42
Политика
Захарова: никто в НАТО не может решиться взять на себя вину за Афганистан
21:40
Весь мир
Население двух деревень ЦАР обвинило миротворцев ООН в поддержке боевиков
Все новости

«Точка на карте». Музей смерти, тигры и рекорды Новосибирска

Общество

Новый выпуск «Точки на карте» посвящен Новосибирску.

Этот город мог стать новой столицей России. Он считается самым быстрорастущим в стране и бьет всевозможные рекорды. Самая умная улица в мире, самый длинный крытый мост в мире, самая большая река России, самый большой театр России. И это все здесь, в Новосибирске!

В Новосибирском зоопарке находится более 770 видов, почти половина из которых занесена в Красную книгу. В 2005 году в городе появился памятник актеру, поэту и исполнителю Владимиру Высоцкому. Кроме того, именно здесь расположен уникальный музей смерти.

Какие интересные места можно посетить в Новосибирске и почему стоит ехать — расскажем в новом выпуска передачи «Точка на карте».

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Точка на карте». Музей смерти, тигры и рекорды Новосибирска
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru