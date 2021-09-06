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Компания «Биокад» приступила к первой фазе испытаний собственной вакцины от COVID-19

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 18:41
Общество
Компания «Биокад» приступила к первой фазе испытаний собственной вакцины от COVID-19
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Москва, 6 сентября. Российская компания «Биокад» запустила первый этап испытаний векторной вакцины BCD-250 от коронавируса, сообщил гендиректор организации Дмитрий Морозов.

Первый пациент уже получил дозу препарата. Побочных эффектов после введения вакцины специалисты «Биокад» не выявили. Минздрав России выдал компании разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний препарата в июле 2021 года.

Планируется, что участниками исследований станут 360 человек. Испытания должны завершиться 31 декабря 2026 года. Препарат от «Биокад» похож на российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Препарат тоже векторный, но аденоассоциированный, а не аденовирусный.

Вакцинация остается главным способом победы на коронавирусом. Прививка поможет защититься от заражения опасными мутациями COVID-19, отметила ранее главный санитарный врач страны Анна Попова.

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вакцина коронавирус биокад
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