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Фотограф запечатлел нежный поцелуй Норкина с новой женой

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 18:36
Шоу-бизнес
Фотограф запечатлел нежный поцелуй Норкина с новой женой
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 6 сентября. Дочь телеведущего Андрея Норкина Александра Шатова поделилась в Instagram фотографиями со свадьбы отца.

В начале сентября ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин женился на Ирине Бородиной. На праздничной церемонии присутствовали родные и близкие пары. Александра Шатова сердечно поздравила молодоженов со знаменательным событием.

«Это была самая теплая, нежная, искренняя и красивая свадьба, на которой я была. Все были настолько счастливыми, что это невозможно описать словами! Каждый присутствующий просто светился», — написала она в соцсетях.

Она опубликовала снимок нежного поцелуя Норкина и Бородиной, запечатленного свадебным фотографом. Черное-белое фото вызвало восторг у подписчиков.

«А как красиво Андрей с Ириной станцевали свадебный танец. Можно смотреть вечно»;

«Александра, поздравьте, пожалуйста, вашего папу от меня. Вы самые лучшие, я вам всем желаю бесконечного счастья», — отреагировали пользователи.

В июне прошлого года радиоведущая Юлия Норкина скончалась от инфаркта. После скоропостижной смерти супруги журналист с головой ушел в работу. И потому для поклонников свадьба Норкина и Бородиной была полной неожиданностью.

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свадьба норкин бородина
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