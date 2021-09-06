Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 19:12
19:09
Общество
Этажность зданий в исторических районах Калининграда хотят ограничить
19:09
Общество
Британский стенд-ап комик Фил Джеррод скончался в возрасте 42 лет
19:07
Общество
Тульские волонтеры помогли пациентам с коронавирусом в рамках «Марафона добрых дел»
19:07
Политика
Эксперт по безопасности Наумов назвал самый надежный способ защитить данные россиян
19:04
Общество
Бизнесмен без лицензии давал тепло в дома нижегородцев и заработал 193 млн рублей
19:02
Спорт
Экс-игрок сборной Франции по футболу Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет комы
18:59
Общество
Эммануэль Макрон назвал покойного Жана-Поля Бельмондо «национальным достоянием»
18:57
Весь мир
Египет направил два самолета с гуманитарной помощью в Судан
18:57
Спорт
Легенда мирового футбола Пеле почти неделю пребывает в больницу Сан-Паулу
18:53
Происшествия
Людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления
Все новости

Боевики Мисураты передадут останки Муаммара Каддафи его племени для погребения
Весь мир
Боевики Мисураты передадут останки Муаммара Каддафи его племени для погребения
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt/Released

Триполи, 6 сентября. Останки бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи передадут его племени для перезахоронения. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Спустя 10 лет, после зверского убийства главы североафриканского государства в октябре 2011 года, террорист и главарь бандформирования «Ас-Самуд» из Мисураты Салах Бади согласился раскрыть местоположение могилы. По его словам, погребение прошло тайно, и знает об этом ограниченное число лиц.

Боевик в начале сентября заявил, что все расскажет только после заключения соответствующего договора со старейшинами и видными представителями городов Ливии. При этом он не уточнил, о какой именно сделке идет речь.

Тем не менее Бади согласился указать местонахождение могилы Каддафи для последующей передачи останков его племени. Мероприятие состоится в ближайшие дни.

Салах Бади считается одним из самых влиятельных боевиков в Ливии. В ходе революции 2011 года он сражался против правительственных сил. Спустя три года радикал основал вооруженное бандформирование «Рассвет Ливии», тесно связанное с запрещенной в РФ организацией «Братья-мусульмане»1.

В 2018 году в отношении его были введены санкции со стороны Совета Безопасности ООН. Ограничительные меры подразумевают под собой запрет на поездки и замораживание активов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Боевики Мисураты передадут останки Муаммара Каддафи его племени для погребения
ливия каддафи погребение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru