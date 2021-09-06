Боевики Мисураты передадут останки Муаммара Каддафи его племени для погребения

Триполи, 6 сентября. Останки бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи передадут его племени для перезахоронения. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Спустя 10 лет, после зверского убийства главы североафриканского государства в октябре 2011 года, террорист и главарь бандформирования «Ас-Самуд» из Мисураты Салах Бади согласился раскрыть местоположение могилы. По его словам, погребение прошло тайно, и знает об этом ограниченное число лиц.

Боевик в начале сентября заявил, что все расскажет только после заключения соответствующего договора со старейшинами и видными представителями городов Ливии. При этом он не уточнил, о какой именно сделке идет речь.

Тем не менее Бади согласился указать местонахождение могилы Каддафи для последующей передачи останков его племени. Мероприятие состоится в ближайшие дни.

Салах Бади считается одним из самых влиятельных боевиков в Ливии. В ходе революции 2011 года он сражался против правительственных сил. Спустя три года радикал основал вооруженное бандформирование «Рассвет Ливии», тесно связанное с запрещенной в РФ организацией «Братья-мусульмане»1.

В 2018 году в отношении его были введены санкции со стороны Совета Безопасности ООН. Ограничительные меры подразумевают под собой запрет на поездки и замораживание активов.

1 Организация запрещена на территории РФ.