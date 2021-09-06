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Ливийская национальная армия арестовала нескольких террористов ИГ
Весь мир
Ливийская национальная армия арестовала нескольких террористов ИГ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Владимир Малянов

Марзук, 6 сентября. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) арестовали на юге страны нескольких боевиков, связанных с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»1.

По информации, предоставленной пресс-службой 106-й штурмовой бригады, это произошло в понедельник утром недалеко от границы с Чадом. Батальон спецназа провел операцию, в ходе которой удалось задержать одного из лидеров преступной группировки и ряд связанных с ним террористов.

«Разведывательные подразделения и отделы по сбору информации наблюдали за целями. Они разработали четкий план и на рассвете успешно его реализовали», — говорится в заявлении.

В ЛНА добавили, что 47-ая военная операция направлена на очищение юга страны от террористов и экстремистских ячеек.

Несколько дней назад руководство армии объявило об аресте боевика, который планировал подорвать авиабазу Брак аш-Шати. С задачей по поимке преступника успешно справились бойцы бригады «Тарик бен Зияд».

Ранее расположение сил ЛНА в районе Зелла атаковал смертник. Экстремист относился к организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В течение многих лет на юге Ливии происходит распространение террористических группировок и запрещенных вооруженных формирований. Боевики не только совершают преступления против гражданского населения, но и становятся угрозой всему региону.

О возможных последствиях этого хаоса предупредил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. В начале лета он опубликовал документальный фильм о создании новой зоны нестабильности в североафриканском государстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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