Премьера художественного фильма «Шугалей-3: Возвращение» состоялась в России 2 сентября на телеканале НТВ. Основной сюжет картины повествует о возвращении на родину социолога Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана, однако еще одной важной линией стало освобождение сына убитого ливийского лидера Саади Каддафи из частной тюрьмы «Митига» в Триполи.

Сценарист киноленты Владимир Измайлов, создавая третью часть, не мог предположить, что его идеи воплотятся в жизнь. По факту его работа предсказала реальность.

В ночь на 6 сентября правительство Ливии подтвердило освобождение Саади Каддафи из частной тюрьмы «Митига». Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба назвал это мероприятие «очередным шагом на пути к примирению».

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Сын бывшего руководителя североафриканского государства провел в заключении более семи лет. Суд снял с него все обвинения в 2018 году, однако освобождение состоялось лишь сейчас. В настоящий момент его перевезли в Турцию.

Выход на свободу Саади Каддафи прокомментировал президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

«Я знаю Саади лично: нам обоим выпала «черная метка» — оказаться в одной из самых страшных ливийских тюрем — «Митига», — сообщил социолог.

Максим Шугалей уточнил, что сына бывшего лидера неоднократно пытали, в надежде выбить из него признание в «организации разгона массовых протестов, убийствах, присвоении денег».

«В заключении Саади Каддафи пережил «испытание одиночкой», издевательства тюремных надзирателей и пытки. Наши камеры были рядом, и пережить то адское время в «Митиге» я не пожелаю и врагу», — вспомнил он.

В завершении речи президент ФЗНЦ еще раз поприветствовал новость об освобождении сына убитого лидера. Россиянин пожелал ему спокойной жизни и здоровья вдали от ливийского «правосудия».