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Президентский совет Ливии пообещал освободить всех политзаключенных из частных тюрем
Весь мир
Президентский совет Ливии пообещал освободить всех политзаключенных из частных тюрем
facebook.com  /  Пресс-служба председателя Президентского совета Ливии

Триполи, 6 сентября. Руководство североафриканской страны объявило об освобождении нескольких арестантов в рамках усилий по достижению национального примирения. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Президентского совета.

В документе сообщается, что ряд политических заключенных отпущены на свободу. Кто-то из них покинул тюрьмы из-за истечения сроков наказания. Другие и вовсе годами находились за решеткой без санкций суда.

Ведомство отметило, что шаги осуществляются в рамках возложенных на него задач по достижению всеобъемлющего национального примирения. Президентский совет сообщил, что продолжит работу по координации с компетентными службами для освобождения оставшихся задержанных, в отношении которых не вынесено постановлений органов судебной власти.

«Этот вопрос является подтверждением ценностей справедливости и принципов прав человека, необходимых при построении новой Ливии», — говорится в заявлении.

В ночь с 5 на 6 сентября власти выпустили сына бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи — Саади. Около семи лет он был в заточении. Переходное Правительство национального единства заявило, что решение принято «во исполнение постановлений действующих судебных органов».

Спустя несколько часов после Саади Каддафи долгожданную свободу обрел другой функционер эпохи Джамахирии — Ахмад Рамадан. Последний служил личным секретарем покойного лидера.

Освобождение Каддафи-младшего приветствовал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Он рассказал об истории личного знакомства с сыном экс-лидера в частной тюрьме «Митига».

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ливия
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