Инфографика ФАН: какое вооружение «Талибан» получил от США

После вывода войск из Афганистана США оставили в стране большое количество военной техники и оборудования общей стоимостью, по данным американских источников, около 85 млрд долларов.

Брошенное вооружение досталось боевикам движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), что превратило его в самую оснащенную террористическую группировку мира. Это может иметь определенные последствия для региональной безопасности.

Талибы уже начали осваивать полученное от США «наследство»: современные бронемашины и ударные средства применялись ими во время операции в Панджшере против сил сопротивления.

Международная редакция Федерального агентства новостей подготовила инфографику, где наглядно показано, что «Талибан» получил в свое распоряжение от американцев.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.