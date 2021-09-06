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Инфографика ФАН: какое вооружение «Талибан» получил от США
Весь мир
Инфографика ФАН: какое вооружение «Талибан» получил от США
Федеральное агентство новостей  / 

После вывода войск из Афганистана США оставили в стране большое количество военной техники и оборудования общей стоимостью, по данным американских источников, около 85 млрд долларов.

Брошенное вооружение досталось боевикам движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), что превратило его в самую оснащенную террористическую группировку мира. Это может иметь определенные последствия для региональной безопасности.

Талибы уже начали осваивать полученное от США «наследство»: современные бронемашины и ударные средства применялись ими во время операции в Панджшере против сил сопротивления.

Международная редакция Федерального агентства новостей подготовила инфографику, где наглядно показано, что «Талибан» получил в свое распоряжение от американцев.

Инфографика ФАН: какое вооружение «Талибан» получил от США
Федеральное агентство новостей  / 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан
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