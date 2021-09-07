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Вассерман рассказал, какие факты о теракте 11 сентября могут рассекретить в США
Общество
Вассерман рассказал, какие факты о теракте 11 сентября могут рассекретить в США
wikipedia.org  /  NIST SIPA

Власти Саудовской Аравии вряд ли причастны к организации теракта 11 сентября в США. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт оценил новость о том, что президент США Джо Байден издал указ об обнародовании новых материалов, имеющих отношение к громкой трагедии 2001 года.

«Думаю, скорее всего, будут раскрыты какие-то биографические сведения об этой группе террористов. Думаю, они были засекречены не потому, что там есть что-то важное, а просто в этом не было необходимости. Я считаю, что от тонкостей их биографий мало что зависело. По общим правилам, остаются засекреченными сведения, неважные для раскрытия хода преступления», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что указ Джо Байдена объясняется 20-летней годовщиной трагедии. Что же касается сенсационных сведений, рассчитывать на них общественности не стоит.

«Скорее всего, что-то осталось нерассекреченным. Думаю, это что-то не имеет реального доказательственного значения, то есть не поможет в раскрытии дела», — пояснил собеседник ФАН.

Вассерман рассказал, какие факты о теракте 11 сентября могут рассекретить в США
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В завершение он прокомментировал заявления некоторых родственников погибших 11 сентября о том, что виновников трагедии стоит искать в Саудовской Аравии.

«Что касается конкретно причастности властей Саудовской Аравии, думаю, тут ничего не накопают. Полагаю, что именно властям Саудовской Аравии не было надобности организовывать такое преступление. Скорее всего, там никто из местных спецслужб не был к этому напрямую причастен. Другое дело, что им было все равно, случится что-то или нет. Скорее всего, было все равно и американским спецслужбам. Они просто не ожидали такого крупного теракта», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, какой может быть таинственная новая планета в Солнечной системе.

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11 сентября вассерман
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