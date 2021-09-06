Генсек НАТО призвал вовлечь больше стран в переговоры по контролю над ядерным оружием

Брюссель, 6 сентября. Переговоры по контролю над ядерными вооружениями должны охватить больше стран, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Соглашения по контролю над ядерными вооружениями в будущем должны вовлекать больше государств. В первую очередь это касается Китая, обратил внимание генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Будущие договоры должны охватывать и расширенный список вооружений, считает Столтенберг. Следует обратить внимание на тактические ядерные средства, подчеркнул глава военно-политического блока на открытии ежегодной конференции НАТО по контролю над оружием массового поражения.

Генсек НАТО также выразил беспокойство по поводу наращивания ракетного потенциала России и Китая. По его мнению, Москва и Пекин должны демонстрировать большую прозрачность в этих вопросах.

Китайские аналитики ранее обратили внимание на опасения США и НАТО по поводу ядерного потенциала КНР. Пекин раскритиковал заявления Брюсселя о якобы «ядерной экспансии» Китая, и сравнил такие выпады с риторикой холодной войны.