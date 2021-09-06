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Анастасия Макеева передала привет Малахову под песню «Стервятники»

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 18:20
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева передала привет Малахову под песню «Стервятники»
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 6 сентября. Актриса Анастасия Макеева записала ролик из больничной палаты, в котором намекнула, что в ее критическом состоянии виноват Андрей Малахов. Она пожелала ведущему «спать спокойно».

Несколько дней назад супруг артистки, строитель Роман Мальков сообщил об экстренной госпитализации супруги. Он призвал всех молиться за здоровье Макеевой, которая длительное время страдает от нервного истощения на фоне нескончаемых скандалов. По словам Малькова, здоровье звезды находится под угрозой из-за недоброжелателей, которые присылают ей ужасающие сообщения в соцсетях. Гнев пользователей обрушился на Анастасию Макееву из-за ее отношений с Мальковым. Оказалось, актриса закрутила роман со строителем, когда тот был женат и воспитывал четырех детей.

Оказавшаяся в больнице звезда кино решила записать для хейтеров проникновенный ролик. На своей странице в Instagram она опубликовала черно-белое видео, где под песню «Стервятники» показала медицинский интерьер и капельницу, сообщает «Вечерняя Москва». В конце ролика она передала язвительный привет телеведущему Андрею Малахову и пожелала ему «спокойного сна». Пользователи Сети не поверили страданиям Макеевой на камеру. В комментариях многие отметили, что звезда сама наломала дров, а теперь ищет виноватых.

Привет Малахову актриса передала из-за его новой программы, которая скоро должна выйти в эфир. Планируется, что в студии появится бывшая жена Романа Малькова Светлана. Женщина уже несколько месяцев судится с экс-супругом, который отказывается платить алименты на детей.

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здоровье малахов макеева мальков
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