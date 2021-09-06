Немка впервые попробовала русские блюда и влюбилась в пельмени со сметаной

Берлин, 6 сентября. Жительница Германии Сарвия попробовала традиционные русские блюда и объяснилась в любви пельмешкам со сметаной на русском языке.

Девушка имеет немецко-бразильские корни, родилась и выросла в Германии, где ее и пригласили в качестве гостя авторы YouTube-канала о переезде в эту страну. До этого немка никогда не пробовала блюда русской кухни.

Сарвия с интересом приступила к дегустации. Первым был салат «Оливье», он напомнил девушке традиционный немецкий салат с картофелем. Селедку под шубой гостья программы не оценила, ей не особо понравилось сочетание продуктов. Она призналась, что русские блюда очень сытные, после них уже не хочется есть основное блюдо. Сарвия отметила, что не стала бы учиться готовить эти блюда, но в гостях попробует с удовольствием.

Однако гостья не отказалась от пельменей, которые по праву стали коронным блюдом программы. Немку заинтересовала начинка, и несмотря на то, что она почти не есть свинину, пельмени ей очень понравились.

«Вот их бы я научилась готовить», — воскликнула немка.

Ведущий и автор канала предложил иностранке повторить за ним фразу «Я люблю пельмешки со сметанкой, да побольше!». Немка практически в точности воспроизвела слова, хотя в конце передачи призналась, что совершенно не понимает русский язык и он для нее звучит странно. При этом она свободно говорит на немецком и английском.

Русский язык сложно выучить, признается американский блогер, который живет в России уже более пяти лет. Однако до сих пор встречаются фразы, значения которых он не понимает, а просто заучивает и употребляет к месту.