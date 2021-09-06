Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 19:11
19:09
Общество
Этажность зданий в исторических районах Калининграда хотят ограничить
19:09
Общество
Британский стенд-ап комик Фил Джеррод скончался в возрасте 42 лет
19:07
Общество
Тульские волонтеры помогли пациентам с коронавирусом в рамках «Марафона добрых дел»
19:07
Политика
Эксперт по безопасности Наумов назвал самый надежный способ защитить данные россиян
19:04
Общество
Бизнесмен без лицензии давал тепло в дома нижегородцев и заработал 193 млн рублей
19:02
Спорт
Экс-игрок сборной Франции по футболу Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет комы
18:59
Общество
Эммануэль Макрон назвал покойного Жана-Поля Бельмондо «национальным достоянием»
18:57
Весь мир
Египет направил два самолета с гуманитарной помощью в Судан
18:57
Спорт
Легенда мирового футбола Пеле почти неделю пребывает в больницу Сан-Паулу
18:53
Происшествия
Людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления
Все новости

Немка впервые попробовала русские блюда и влюбилась в пельмени со сметаной
Общество
Немка впервые попробовала русские блюда и влюбилась в пельмени со сметаной
Prt Scr youtube.com  /  ЗИНГЕРЫ

Берлин, 6 сентября. Жительница Германии Сарвия попробовала традиционные русские блюда и объяснилась в любви пельмешкам со сметаной на русском языке.

Девушка имеет немецко-бразильские корни, родилась и выросла в Германии, где ее и пригласили в качестве гостя авторы YouTube-канала о переезде в эту страну. До этого немка никогда не пробовала блюда русской кухни.

Сарвия с интересом приступила к дегустации. Первым был салат «Оливье», он напомнил девушке традиционный немецкий салат с картофелем. Селедку под шубой гостья программы не оценила, ей не особо понравилось сочетание продуктов. Она призналась, что русские блюда очень сытные, после них уже не хочется есть основное блюдо. Сарвия отметила, что не стала бы учиться готовить эти блюда, но в гостях попробует с удовольствием.

Однако гостья не отказалась от пельменей, которые по праву стали коронным блюдом программы. Немку заинтересовала начинка, и несмотря на то, что она почти не есть свинину, пельмени ей очень понравились.

«Вот их бы я научилась готовить», — воскликнула немка.

Ведущий и автор канала предложил иностранке повторить за ним фразу «Я люблю пельмешки со сметанкой, да побольше!». Немка практически в точности воспроизвела слова, хотя в конце передачи призналась, что совершенно не понимает русский язык и он для нее звучит странно. При этом она свободно говорит на немецком и английском.

Русский язык сложно выучить, признается американский блогер, который живет в России уже более пяти лет. Однако до сих пор встречаются фразы, значения которых он не понимает, а просто заучивает и употребляет к месту.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Немка впервые попробовала русские блюда и влюбилась в пельмени со сметаной
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru