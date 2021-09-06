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Саакашвили объявил о намерении приехать в Грузию на муниципальные выборы

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 18:20
Политика
Саакашвили объявил о намерении приехать в Грузию на муниципальные выборы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Петро Панч

Киев, 6 сентября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернется на родину на муниципальные выборы, которые состоятся 2 октября. Об этом политик сообщил в социальных сетях.

В Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления: граждане будут выбирать мэров своих городов и районов, а также депутатов совещательных органов — сакребуло. Саакашвили предложил своим соотечественникам, которые находятся за границей, тоже прибыть в родную страну на выборы.

«У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может — сушей, воздухом — поедем все в Грузию», — сказал Михаил Саакашвили.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал бывшему главе государства размещение в тюрьме вместе с коллекцией галстуков. По его словам, мрачные времена, когда страной правил Михаил Саакашвили, никогда не вернутся.

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