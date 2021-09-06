Портленд объявит бойкот Техасу из-за скандального закона об абортах

Портленд, 6 сентября. Мэр Портленда Тед Уилер сообщил, что в среду городской совет проведет голосование по чрезвычайной резолюции, целью которой станет запрет на деловые и торговые поездки в Техас.

Это решение было принято в ответ на принятие законодательным органом Техаса скандального закона о запрете абортов, который ограничивает возможности прервать беременность после шестой недели.

Ожидается, что решение о запрете поездок в Техас, в случае принятие, будет действовать до отмены закона об абортах, который городские власти Портленда назвали неконституционным. В настоящее время юридический департамент оценивает правовые оценки предлагаемой резолюции.

Portland moves to ban Texas travel, trade to protest new abortion law https://t.co/2pKbHPNcSI — Fox News (@FoxNews) September 6, 2021

В заявлении городского совета говорится, что его члены «едины в своем убеждении, что все люди должны иметь право выбора относительно беременности». Согласно оценкам, под действие нового закона попадает до 85% всех случаев прерывания беременности, которые происходят в Техасе.

Портленд выразил неодобрение закона, заявив, что в нем не демонстрируется заботы о здоровье, безопасности и благополучии тех, кто может забеременеть; он не признает и не проявляет уважения к правам тех, кто может забеременеть; он нарушает разделение церкви и государства; и он заставит людей вынашивать детей против их воли.

Городской совет Портленда призывает все неравнодушные выборные органы и организации присоединиться к инициативе бойкота Техаса.

Верховный суд США 1 сентября отказался отменить спорный закон, сославшись на недостаток полномочий, в связи с чем подвергся резкой критике со стороны президента Байдена, который дал правительству поручение найти юридические возможности заблокировать исполнение этого закона.