Портленд объявит бойкот Техасу из-за скандального закона об абортах

Портленд, 6 сентября. Мэр Портленда Тед Уилер сообщил, что в среду городской совет проведет голосование по чрезвычайной резолюции, целью которой станет запрет на деловые и торговые поездки в Техас.

Это решение было принято в ответ на принятие законодательным органом Техаса скандального закона о запрете абортов, который ограничивает возможности прервать беременность после шестой недели.

Ожидается, что решение о запрете поездок в Техас, в случае принятие, будет действовать до отмены закона об абортах, который городские власти Портленда назвали неконституционным. В настоящее время юридический департамент оценивает правовые оценки предлагаемой резолюции.

Portland moves to ban Texas travel, trade to protest new abortion law https://t.co/2pKbHPNcSI