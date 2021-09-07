«Это удар под дых»: Онищенко отреагировал на алкогольную вольницу в Катаре на ЧМ-2022

Депутат Госдумы, академик РАН, последовательный сторонник здорового образа жизни Геннадий Онищенко осудил планы сделать доступным алкоголь на чемпионате мира по футболу, который пройдет следующей осенью в Катаре. О таких планах изданию «Чемпионат.ру» рассказала исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими.

«Алкоголь — не часть нашей культуры, но он будет доступен в определенных зонах», — отметила она.

По словам госпожи Аль-Наими, уже точно известно, что алкогольная продукция получит «прописку» в фан-зонах. Будут ли выпивку продавать на самих стадионах, распространится ли разрешение не только на пиво, но и на крепкий алкоголь, еще окончательно не решено, добавила она.

«Важно понимать, что в целом алкогольные напитки доступны в Катаре, их можно приобрести в барах и ресторанах отелей», — успокоила Аль-Наими тех, кто боится строгостей мусульманской страны.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако подобная вольница не по душе Геннадию Онищенко, который считает, что футбол, как и любой спорт, должен побуждать граждан к здоровому образу жизни, а не потакать порокам.

«Это полное безобразие, — оценил Онищенко в беседе с ФАН планы Катара. — Боюсь, наше алкогольное лобби вдохновится этим. На чемпионат мира (в РФ в 2018 году) оно выпросило продажу пива, а потом попыталось закрепить это навечно. Но если Катар, ортодоксальная мусульманская страна, идет на такое, я этого просто не понимаю! Сами-то катарцы точно пить не будут! Они что же, гяуров хотят спаивать?» — с иронией отметил Онищенко, напомнив известное из литературы наименование «неверных» с точки зрения ислама.

Напомним читателям ФАН: «Гяур» — название поэмы Джорджа Байрона, это слово также фигурирует в произведении Михаила Лермонтова «Беглец».

«Но все-таки продажа алкоголя на ЧМ-2022 — это просто удар под дых, — продолжил Онищенко. — Считаю, что это в корне неверное решение, которое дискредитирует идею спорта как такового, а также футбола как умной, зрелищной игры. Такое решение унижает футбол, превращает чемпионат мира в мероприятие, к спорту отношения не имеющее. Поить людей алкоголем на стадионах ради прибыли — безобразие. Большие спортивные мероприятия призваны вдохновлять молодое поколение заниматься спортом, вести здоровый образ жизни».

Федеральное агентство новостей /

«Считаю, что футбол вполне может обойтись без алкоголя», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Напомним, в матче с Кипром 4 сентября сборная России победила со счетом 2:0. Это была вторая игра нашей команды под руководством Валерия Карпина, предыдущий матч с Хорватией закончился нулевой ничьей. Сейчас российская сборная с десятью очками лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россиянам в сентябре предстоит провести еще один матч для отбора на ЧМ-2022. Подопечные Карпина сыграют 7 сентября с Мальтой. Финальная часть ЧМ-2022 состоится осенью будущего года в Катаре.