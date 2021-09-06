Представитель «Лиза Алерт» назвал основные правила для заблудившихся в лесу

Грибной сезон в самом разгаре, а значит, у спасателей из поискового отряда «Лиза Алерт» работы прибавилось. Только за август этого года им поступило 4977 заявок с просьбой о помощи. Большинство людей были найдены живыми, но не у всех историй поиска счастливый конец — 273 человека были найдены мертвыми. Почему теряются люди? Как подготовиться к тихой охоте? Что делать заплутавшему грибнику? На эти и другие вопросы ответил руководитель пресс-службы петербургского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Антон Паулин в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам Антона Паулина, существуют сезонные всплески количества пропавших. Только из Петербурга и Ленинградской области в августе отряду поступило чуть менее 500 заявок на поиск потерявшихся людей. При этом год от года эта цифра в статистике «Лиза Алерт» растет, но это уже связано не с общим количеством «потеряшек», а с тем, что все больше людей узнает о поисковом отряде и обращается к нему за помощью.

«Люди в лесах теряются, погибают, от этого не застрахован никто. Самая основная причина этого — то, что люди безответственно относятся в том числе к подготовке к походу в лес», — сказал Паулин.

Чаще всего в российских лесах теряются пенсионеры. Как объяснил Паулин, их подводит чувство самоуверенности. Они десятилетиями ходят в один и тот же лес и считают, что знают его вдоль и поперек. Однако пожилые люди не учитывают фактор внезапного ухудшения самочувствия или просто несчастного случая, ведь в лесу может произойти все что угодно.

«Если говорить о поисках в природной среде, чаще всего это заявки на поиск пожилых людей. Они самонадеянны, у них состояние здоровья хуже, чем у людей моложе. Сердце прихватило, змея укусила, ногу подвернул — человек может понимать, где он находится, но в силу состояния выйти не способен оттуда», — пояснил поисковик.

Global Look Press / Julian Stratenschulte/dpa

Чтобы минимизировать риски, представитель петербургского отделения «Лиза Алерт» рекомендовал как следует подготовиться к лесным прогулкам. В первую очередь следует оповестить родных и близких о своих планах: куда вы идете, зачем, во сколько собираетесь вернуться. Если в обозначенное время человек не вышел на связь и не вернулся — это уже повод обратиться за помощью. Также, по словам Паулина, грибнику необходимо взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, ведь даже если сеть мобильного оператора окажется недоступна, то номер «112» работать будет.

«Очень важно иметь с собой медикаменты, которые необходимо принимать на постоянной основе. Также обязательно надо брать в лес запас чистой питьевой воды, иметь минимальный перекус и свисток. Потому что если человек потерялся, то его будут звать, и здесь важно отвечать шумом на шум. Голос может элементарно сесть, а свисток не сядет», — пояснил Паулин.

Представитель «Лиза Алерт» предупредил и о том, что, идя за грибами, нельзя надевать костюмы камуфляжных расцветок. В критический момент одежда, сливающаяся с лесом, может сыграть злую шутку. Человека в камуфляже не видно уже с 10–15 метров. Если случится так, что человек лежит без сознания или просто не может отозваться на голоса поисковиков, то велик риск, что спасатели его просто не заметят.

Зачастую осознав, что найти тропу обратно не удается, люди поддаются панике и пытаются самостоятельно выбраться из леса — это не самый лучший вариант действий. По словам Паулина, в этом случае необходимо прекратить перемещаться в неизвестном направлении, ведь это уже привело к неприятному результату.

«Когда человек пытается выйти самостоятельно, зная, что его ищут и что к нему выехали на помощь, он просто мешает себя найти. Координаторы поиска не понимают, какие зоны уже закрыты, отработаны, а какие нет, потому что человек может снова выйти в отработанную зону. Поэтому важно оставаться на месте и ждать помощи», — сказал Паулин.

Федеральное агентство новостей /

Еще одна ошибка потерявшегося человека в лесу — ночной сон. Ночью температура, как правило, значительно ниже, поэтому велик риск получить переохлаждение.

«Основная причина гибели людей, потерявшихся в лесу, — переохлаждение. Не стоит путать его с обморожением. Переохлаждение можно получить даже в теплое время года, то есть летом. Хоть оно и относится к теплому сезону, температура воздуха может снижаться до 10–8 градусов. Если человек при такой температуре ляжет спать на голой земле, то получит переохлаждение. И чем дольше он будет находиться в таком состоянии, тем выше риск гибели», — рассказал Паулин.

В пользу того, что человеку, который заблудился в лесу, не стоит на ночь укладываться спать, говорит и еще один факт. Ночью в лесу становится гораздо тише, нежели днем, лучше слышны голоса и крики о помощи. Это может сыграть решающую роль в поисках человека.

В целом представитель «Лиза Алерт» отметил, что в век цифровых технологий при походе в лес не стоит пренебрегать техническими устройствами — трекерами или специальными приложениями с обратной связью. Это подтверждает и тот факт, что за все это время в «Лиза Алерт» ни разу не поступали заявки на поиск людей, снабженных такими устройствами.