Врачи из Петербурга спасли новорожденную с редкой патологией

Команда петербургских врачей из Детской городской больницы №2 имени святой Марии Магдалины за два часа сумела поставить на ноги новорожденную девочку из Ростова.

Девочка с врожденным вывихом коленного сустава попала в медучреждение в возрасте восьми дней. Благодаря поддержке родителей, а также опыту врачей, разработавших собственный способ лечения подобных вывихов, операция прошла быстро и безболезненно. Стоит отметить, что это второй ребенок в семье с подобной патологией. Родители были уверены в том, что врачи помогут новорожденной.

По словам врачей, подобный случай уникален. Такая частота совпадений, что один ребенок и второй родились с подобной патологией в одной семье — один случай на три с половиной миллиарда.

«Возможен ли рецидив в этом случае? Крайне маловероятно. Ну, то есть, это редкое событие. Если мы вправили вывих, дали голени правильную траекторию — вероятность рецидива с каждым днем стремится к нулю», — прокомментировал Николай Румянцев, травматолог-ортопед Детской городской больницы №2.

Методику лечения врожденного вывиха коленного сустава в больнице Магдалины начали разрабатывать более 30 лет назад. На данный момент разработан способ справиться с патологией, благодаря операция проходит пару часов и без хирургического вмешательства.