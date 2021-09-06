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Продажи легковых машин в России снизились за август на 17%
Продажи легковых машин в России снизились за август на 17%
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Москва, 6 сентября. Российский авторынок демонстрирует падение в августе текущего года, отмечают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

На территории РФ в течение августа продали до 114,13 тыс. легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей). Данный уровень оказался на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные АЕБ.

«В августе мы наблюдаем значительное снижение продаж автомобилей: -17% по сравнению с августом 2020 года», — сказал председатель АЕБ Томас Штэрцел.

Европейская организация считает, что общий рост на российском автомобильном рынке по итогам года составит 9,8%. Эксперты предсказывают нестабильность продаж из-за глобального дефицита электронных компонентов.

Россияне стали терять интерес к покупке машин в июле 2021 года — объем продаж за этот месяц упал сразу на 10%.

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