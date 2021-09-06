Жители Бондибы вынудили миротворцев ООН покинуть центральноафриканскую деревню

Банги, 6 сентября. Недовольные присутствием контингента многопрофильной миссии ООН жители Бондиба празднуют победу: им удалось вынудить миротворцев покинуть территорию деревни.

Сотрудники МИНУСКА планировали построить рядом с населенным пунктом полноценную военную базу, что вызвало гнев и недовольство гражданских. Протестная активность продолжалась несколько дней. Сегодня стало известно, что колонна грузовиков и бронемашин членов международной миссии снялась и уехала в сторону Бабуа — административного района префектуры Нана-Мамбере.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Контингент ООН квартировался рядом с Бондибой последние шесть лет. Однако «голубые каски» никогда не пользовались популярностью у рядовых центральноафриканцев. Дело в том, что члены организации, по сообщениям очевидцев, поставляли боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) стрелковое вооружение и противопехотные мины в обмен на незаконно добытое золото и алмазы.

Тем не менее финансовые махинации миротворцев и радикалов не интересовали жителей деревни. Наибольшую опасность для них представляли расставленные вокруг села мины и растяжки, которые унесли несколько жизней гражданских.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее ФАН сообщал, что население Бондибы написало письмо президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера, в котором осудило сотрудничество многопрофильной миссии с боевиками.