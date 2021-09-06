Киев, 6 сентября. Одно неверное решение президента Украины Владимира Зеленского похоронит Киев в глазах коллективного Запада и лишит страну надежд на будущее, заявил экономист Виктор Скаршевский.

Скаршевский высказался о фатальных ошибках украинского лидера в эфире телеканала «Наш». Как отметил эксперт, Зеленский превратил вступление страны в НАТО в самоцель, ради которой он жертвует всем, от собственного авторитета до национальной экономики. Подобное поведение убивает Киев как делового партнера развитых стран, убежден Скаршевский.

«Украина просто никогда не будет в НАТО. <…> Надо думать, чтобы людям было здесь лучше жить. Для этого необходимо проводить суверенную экономическую политику, а не обслуживать интересы кредиторов. Когда это самоцель, то стране конец» — сокрушается экономист.

Провал курса Зеленского на НАТО прокомментировал и специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис. Президент Украины намеревался попасть в Альянс «через голову» во время аудиенции у американского лидера Джо Байдена, но получил вежливый отказ. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заметила, что Байден приветствует прозападный вектор развития Киева, но решение о вступлении страны в НАТО принимается не в Вашингтоне, а в Брюсселе.