Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в 88 лет

Париж, 6 сентября. Умер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщили журналисты ссылкой на его адвоката.

Артист скончался на 89-м году жизни. О случившемся стало известно 5 сентября, передает Agence France-Presse. Причина смерти Бельмондо по не уточняется.

Кинодебют французского артиста состоялся в 1957 году в фильме «Мольер». Всего на счету актера 137 кинокартин. В ряде этих фильмов Бельмондо выступал в качестве продюсера. Большую популярность артист получил благодаря таким кинолентам, как «Профессионал» и «На последнем дыхании».