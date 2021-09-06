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Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в 88 лет

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 17:35
Общество
Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в 88 лет
wikipedia.org  /  M0tty / CC BY-SA 3.0

Париж, 6 сентября. Умер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщили журналисты ссылкой на его адвоката.

Артист скончался на 89-м году жизни. О случившемся стало известно 5 сентября, передает Agence France-Presse. Причина смерти Бельмондо по не уточняется.

Кинодебют французского артиста состоялся в 1957 году в фильме «Мольер». Всего на счету актера 137 кинокартин. В ряде этих фильмов Бельмондо выступал в качестве продюсера. Большую популярность артист получил благодаря таким кинолентам, как «Профессионал» и «На последнем дыхании».

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