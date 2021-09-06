Крупнейший мировой инвестфонд BlackRock сообщил о выходе на китайский рынок

Нью-Йорк, 6 сентября. Крупнейший американский инвестиционный фонд BlackRock сообщил о выходе на рынок Китая.

Новое китайское подразделение компании 30 августа начало свою операционную деятельность — всего через два месяца после одобрения со стороны властей КНР. Таким образом BlackRock стала первой инвестиционной компанией с полностью иностранным капиталом, работающей на рынке Китая.

Кроме этого, у BlackRock имеется совместный бизнес по управлению активами с китайским банком China Construction Bank Corp. и сингапурской компанией Temasek.

Ранее аналитический отдел крупнейшего в мире инвестфонда, который управляет активами стоимостью более 9 триллионов долларов, призвал инвесторов вкладывать средства в китайскую экономику.

«Китай недостаточно представлен в портфелях глобальных инвесторов. У него второй по величине рынок акций, второй по величине рынок облигаций. Это должно быть больше представлено в портфолио», — заявила главный инвестиционный стратег Инвестиционного института BlackRock Вэй Ли.

Специалисты BlackRock оценивают китайский рынок инвестиций в 15 триллионов долларов.

Необходимо отметить, что заход американских инвесторов на рынок КНР происходит на фоне конфронтации между Пекином и Вашингтоном. Политическая напряженность между сторонами возникла после попыток президента Дональда Трампа вернуть производственные мощности из Китая на территорию США, вследствие чего американская администрация фактически развязала против Китая торговую войну, многократно повысив пошлины для китайских товаров, ввозимых в США. Особенно это коснулось высокотехнологичных изделий.

wikimedia.org / Staff Sgt. Richard Wrigley / https://www.dvidshub.net/image/1694738

В настоящее время Соединенные Штаты ведут политику, направленную на сдерживание экономического и технологического развития КНР. Вашингтон оспаривает территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море и оказывает поддержку Тайваня, который в Пекине считают «мятежной провинцией».

Отдельным сложным моментом во взаимоотношениях двух стран является вопрос уйгуров, в нарушении прав которых вашингтонская администрация обвиняет власти Поднебесной.