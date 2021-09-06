В Госдуме заявили о необходимости запрета на второе гражданство для чиновников и депутатов

Депутат Государственной думы Алексей Куринный в беседе с ФАН заявил, что необходимо внести запрет на второе гражданство не только для чиновников и депутатов, но их детей, а также запретить иметь зарубежную недвижимость.

«Недвижимость — это крючок, за который можно в любой момент дернуть, вы это прекрасно понимаете. Будь то гостиница, дом, коттедж, что угодно. И самое главное — их оплата: необходимость платить за коммуналку, налоги. Она сопровождается открытием зарубежных счетов, что запрещено. Совсем непонятно, каким образом владельцы этой зарубежной недвижимости сейчас оплачивают счета в тех странах, где она у них находится. Это нонсенс! Каким образом они оплачивают все, что связано с содержанием этого самого имущества?!» — отмечает собеседник ФАН.

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Депутат Госдумы Алексей Диденко в свою очередь подчеркнул, что лицо, которое под ограничением может получить в наследство объект недвижимости, фактически нарушает закон, сам об этом не подозревая.

«Такие ситуации нужно проговаривать, давать какой-то срок, чтобы человек эти вопросы урегулировал: продал наследство или сложил с себя полномочия. Вот так надо решать вопрос. Мы близко к этому подошли, когда закон правили о соответствующих запретах. Я думаю, это будет один из следующих шагов в реализации плана по борьбе с коррупцией», — подчеркнул политик.

Ранее депутат Государственной думы Вера Ганзя, комментируя расследование ФАН об элитной недвижимости кандидата в депутаты ГД Ирины Чирковой в Доминиканской Республике, подчеркнула, что представитель органов власти должен быть «чист, как белый лист». Ганзя отметила, что выдвижение в кандидаты в депутаты — дело добровольное. Соответственно, от политика требуется высокая ответственность.