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Филипп Киркоров остался без многомиллионного бизнеса
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров остался без многомиллионного бизнеса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 сентября. Король российской эстрады Филипп Киркоров объявил о закрытии своего прибыльного бизнес-проекта Phill Party. Компания занималась организацией детских праздников.

Киркоров может похвастаться не только блестящей сценической карьерой, но и успешными бизнес-проектами. В свое время исполнитель открыл в Москве караоке-клуб под названием «ФилармониЯ», который до сих пор пользуется большой популярностью. Не так повезло фирменному бутику Киркорова по продаже оригинальных нарядов — магазин пришлось закрыть из-за нерентабельности.

После рождения детей — дочери Аллы-Виктории и сына Мартина-Кристина — артист создал агентство, специализирующееся на детских торжествах. Звездная компания носила название Phill Party. За несколько лет существования проект принес Киркорову многомиллионные доходы. В основном за организацией праздников в Phill Party обращались коллеги исполнителя.

Несмотря на прибыльность бизнеса, на днях Филипп Киркоров объявил о его закрытии. Новостью он ошарашил своих друзей и коллег на дне рождения владелицы и генерального продюсера JK Agency Юлии Корелиной.

«У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует», — объяснил певец.

На днях житель Горно-Алтайска решил хорошо заработать на имени поп-короля. Мужчина выставил на продажу теленка, который «видел Киркорова». За животное он хочет получить 1 млн рублей либо двухэтажный дом в Майме или Дубровке.

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