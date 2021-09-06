Российская паралимпийская сборная вернулась в Москву из Токио

В столичном аэропорту царил ажиотаж, люди с шариками и флагами собрались в зоне прилета в ожидании своих героев. При каждом появлении из дверей зала прилета олимпийцев звучали аплодисменты, крики «Ура!», «Молодцы!». Долгожданный рейс из Токио встречали тренеры спортсменов и их родственники со всех уголков России.

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«Встречаю Богачеву Марию Ивановну, мою сестру-спортсменку. Она отобралась единственная от Рязанской области, заняла она 4-е место в толкании ядра, 6 место в метании копья. Она довольна, что она вообще туда отобралась и что выступила. Это такое великое событие. Мы вообще думали, что опять не будет паралимпиады, но слава богу все поехали. Теперь с удовольствием встречаем. Надеемся, что она не очень устала, потому что ее ждет еще дома праздник, мы все очень ее ждем», — поделились праздничными ощущениями родственники спортсменов.

Александр Кузюков в восемнадцать лет получил производственную травму на строительной площадке, диагноз — перелом позвоночника и полная потеря способности использовать ноги, но он не сдался и принял решение заниматься паралимпийским фехтованием. Теперь Александр не только трехкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, но и обладатель двух золотых медалей «Токио-2020».

«Паралимпийские игры – это праздник жизни, и я считаю, что в основном люди понимали, что именно российской команды на их играх не хватало и очень нас приветствовали. У нас везде есть друзья, на самом деле. <…> Я счастлив, что пригодился своей стране, что принес две медали, это было очень тяжело. Наверное, это были самые тяжелые поединки в моей жизни, самые сложные ситуации именно в плане спортивной борьбы, но все прошло успешно», — рассказал Александр Кузюков.

Несмотря на шестичасовую разницу во времени и запрет на использование соцсетей, наши спортсмены постоянно чувствовали поддержку от родственников и поклонников со всей России

«Началось все еще перед играми, когда писали ребята, просто желали удачи, желали здоровья, просто поддерживали. Это очень сильно мотивировало, реально заряжало. А когда выиграл, столько слов благодарности и признательности прозвучало, и я за это очень признателен. Вот они наши фехтовальные, шпажные медали. Шпага личное, шпага командное», — продемонстрировал свои золотые медали олимпийский чемпион

Удалось завоевать медали и в достаточно экзотических для России видах спорта, например «Бочче» - метание шаров по цели, одной из самых древних игр известных человечеству.

«Шикарно, на таком же уровне, как и в здоровой российской команде. И сборы, и медицинская подготовка, и психологическая. Поэтому шикарнейший результат. Это игровой вид спорта, он очень сложный. Россия много добивается в результативных видах спорта, а в игровом нам немножко тяжело, как и в футболе. И вот это бочча, для нас это действительно медаль. Это игровой вид спорта с тяжелой психологической нагрузкой и мы заняли третье место и все вошли в десятку», - рассказала заслуженный мастер спорта России Зинаида Емлина.

В целом вернувшиеся спортсмены позитивно отзываются об организации олимпиады в Токио и делятся тем, что не чувствовали особых притеснений нашей сборной в связи с ограничениями Олимпийского комитета. Рассказывали так же и о забавных казусах

«В последний момент медалистам вручали наградные листы и спросили: «Вы откуда», мы ответили «RPC, Россия» и на весь зал включили российский гимн, мы такие: «Выключайте», они: «Нет, всё нормально, слушаем». В это время были иностранные спортсмены. Ничего, все нормально отреагировали. Всё равно все знают кто приехал и из какой они страны», - вспомнил бронзовый призер паралимпиады Артур Сайфутдинов, инвалид по зрению, для которого это первая паралимпиада и первая медаль.

Напомним, что Россия по итогам паралимпиады в Токио заняла 4 место, завоевав 118 медалей, среди которых 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.