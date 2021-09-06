Полузащитник Александр Головин пропустит матч сборных России и Мальты

Москва, 6 сентября. Игрок французского «Монако» Александр Головин не примет участие в предстоящем матче квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Мальты.

Пресс-служба сборной России по футболу в Telegram-канале сообщила, что Александр Головин пропустит матч с Мальтой, который состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена». Старший врач национальной команды Владимир Хайтин рассказал, что полузащитник получил повреждение мышцы бедра. Головин вернется в расположение «Монако», где будет восстанавливаться от травмы.

Матч сборных России и Мальты начнется в 21:45 по московскому времени. После пяти туров команда Валерия Карпина, в активе которой 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы H. Мальтийская национальная команда занимает пятое место.

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