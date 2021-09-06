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Полузащитник Александр Головин пропустит матч сборных России и Мальты
Спорт
Полузащитник Александр Головин пропустит матч сборных России и Мальты
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 6 сентября. Игрок французского «Монако» Александр Головин не примет участие в предстоящем матче квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Мальты.

Пресс-служба сборной России по футболу в Telegram-канале сообщила, что Александр Головин пропустит матч с Мальтой, который состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена». Старший врач национальной команды Владимир Хайтин рассказал, что полузащитник получил повреждение мышцы бедра. Головин вернется в расположение «Монако», где будет восстанавливаться от травмы.

Матч сборных России и Мальты начнется в 21:45 по московскому времени. После пяти туров команда Валерия Карпина, в активе которой 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы H. Мальтийская национальная команда занимает пятое место.

Ранее власти Катара разрешили продажу алкогольных напитков во время чемпионата мира по футболу. Планетарное первенство начнется 21 ноября 2022 года.

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