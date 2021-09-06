ЦБ РФ увеличил курсы доллара и евро на 7 сентября

Москва, 6 сентября. Центральный банк Российской Федерации опубликовал официальные курсы иностранных валют на вторник.

После выходных курс американской национальной валюты прибавил в стоимости 0,0993 рубля. Стоимость доллара США достигла отметки в 72,9538 рубля.

Курс европейской валюты был также увеличен Центробанком России. По информации, представленной на официальном сайте регулятора, евро подорожал на 0,0377 рубля, до отметки в 86,5743 рубля.

На открытии торгов Московской биржи 6 сентября доллар США рос в цене на 3 копейки. Курс американской валюты добирался до отметки в 72,75 рубля. Курс евро был также увеличен утром в понедельник. Европейская валюта дорожала на 6 копеек, до 86,46 рубля.