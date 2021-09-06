Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 17:40
17:38
Политика
Экономист Скаршевский: одна ошибка Зеленского убьет Киев в глазах Запада
17:38
Происшествия
Учительница из Татарстана в порыве ревности напала с ножом на своего 17-летнего сожителя
17:30
Общество
В Госдуме заявили о необходимости запрета на второе гражданство для чиновников и депутатов
17:28
Общество
Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в 88 лет
17:27
Общество
Новые льготы от работодателей и государства: пакет бонусов для сотрудников расширился
17:24
Происшествия
Организатора финансовой пирамиды задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
17:21
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров остался без многомиллионного бизнеса
17:18
Спорт
Полузащитник Александр Головин пропустит матч сборных России и Мальты
17:12
Происшествия
Суд вынес приговор приковавшему девушку наручниками к батарее жителю Новосибирска
17:11
Происшествия
ФАН узнал подробности случайного прибытия литовских таможенников в Россию
Все новости

ЦБ РФ увеличил курсы доллара и евро на 7 сентября

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 17:11
Экономика
ЦБ РФ увеличил курсы доллара и евро на 7 сентября
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 6 сентября. Центральный банк Российской Федерации опубликовал официальные курсы иностранных валют на вторник.

После выходных курс американской национальной валюты прибавил в стоимости 0,0993 рубля. Стоимость доллара США достигла отметки в 72,9538 рубля.

Курс европейской валюты был также увеличен Центробанком России. По информации, представленной на официальном сайте регулятора, евро подорожал на 0,0377 рубля, до отметки в 86,5743 рубля.

На открытии торгов Московской биржи 6 сентября доллар США рос в цене на 3 копейки. Курс американской валюты добирался до отметки в 72,75 рубля. Курс евро был также увеличен утром в понедельник. Европейская валюта дорожала на 6 копеек, до 86,46 рубля.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / ЦБ РФ увеличил курсы доллара и евро на 7 сентября
банк россии доллар цб рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru