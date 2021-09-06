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Экс-игрок сборной Франции по футболу Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет комы
Спорт

Футболист Жан-Пьер Адамс в 1982 году лег на плановую операцию на колене в больницу Лиона. В суете врач перепутал дозу обезболивающего, Адамсу стало плохо. После операции Жан-Пьер не очнулся.

В течение семи лет шли судебные разбирательства. Врачей признали виновными, но Адамсу это не помогло. 39 лет он находился на грани жизни и смерти. Все годы супруга была рядом с Адамсом и ждала, когда спортсмен очнется. Вернуться футболист уже не смог. В возрасте 73 лет Жан-Пьер скончался.

Жан-Пьер Адамс сыграл за сборную 20 матчей. Выступал в таких клубах как «Ним» и «Ницца», в составе которых дважды завоевывал серебро чемпионата Франции

 

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