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Египет получил 525 тысяч доз одноразовой вакцины Johnson & Johnson
Весь мир
Египет получил 525 тысяч доз одноразовой вакцины Johnson & Johnson
Федеральное агентство новостей  / 

Каир, 6 сентября. Египет получил вторую партию из 525 600 инъекций одноразовой вакцины Johnson & Johnson. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Закупка лекарства прошла через Африканский фонд по приобретению вакцин (AVAT). В мае Каир заключил контракт с Afreximbank на импорт 20 миллионов доз европейского препарата, которые в настоящее время утверждены ведомством для путешественников.

«Крайняя партия пойдет на распределение по центрам вакцинации, предназначенным для туристов по всей стране», — заявил представитель министерства здравоохранения Халед Мугахед.

Учитывая, что большинство государств еще не одобрили китайские лекарства Sinovac и Sinopharm, путешественники в Египте предпочитают прививаться одноразовой Johnson & Johnson или британской AstraZeneca.

Каир получил первую партию европейской вакцины в августе. Груз составил 261 тысячу доз. Очередная поставка оказалась в два раза больше из-за подготовки Каира к осеннему периоду.

По прогнозам аналитиков, четвертая волна пандемии COVID-19 ожидается на севере Африки в конце сентября. В связи с этим идет интенсивная закупка лекарства.

Египет получил 525 тысяч доз одноразовой вакцины Johnson & Johnson

До 145 центров по всему Египту посвящены вакцинации путешественников и предоставлению им сертификатов о прививках с QR-кодами. Авторы Johnson & Johnson считают, что одноразовая инъекция успешно противостоит COVID-19 и является важным инструментом для борьбы с пандемией во всем мире.

Параллельно Каир работает над наращиванием мощностей по созданию лекарственных препаратов в сотрудничестве с зарубежными лабораториями. Правительство республики планирует привить 40 миллионов граждан к концу 2021 года.

Россия и Египет в апреле подписали соглашение о совместном производстве вакцины «Спутник V» против COVID-19. Ежегодный выпуск достигнет уровня в 40 млн доз.

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египет вакцинация covid-19
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