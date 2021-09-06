Отреставрированный триллер «Молчание ягнят» покажут в России

Москва, 6 сентября. Психологический триллер режиссера Джонатана Демми, премьера которого состоялась в 1991 году, выйдет в российский прокат, сообщили в компании «Иноекино».

В 2017 году фильм отреставрировали до 4k-версии, работа была одобрена оператором Таком Фудзимото. Сеансы в кинотеатрах России пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Специальные показы «Молчания ягнят» ожидаются в 31 городе. С 11 по 15 сентября триллер можно увидеть в сети кинотеатров «Каро Октябрь», «Москино Космос» и «Салют», «Киномакс», пишет РИА Новости.

Джонатан Демми снял «Молчание ягнят» по одноименному роману американского писателя Томаса Харриса («Ганнибал», «Красный дракон»). Картина является эталоном жанра триллер. Главные роли в ней сыграли Энтони Хопкинс («Отец», «Знакомьтесь, Джо Блэк») и Джоди Фостер («Мавританец», «Обвиняемые»).

Ранее стартовавший в прокате 2 сентября фантастический блокбастер «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрал за выходные в России 240 млн рублей. В США лента принесла создателям 71,4 млн долларов.