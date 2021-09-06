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Группа наблюдателей ПАСЕ посетит парламентские выборы в России

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 17:02
Политика
Группа наблюдателей ПАСЕ посетит парламентские выборы в России
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Страсбург, 6 сентября. Группа международных наблюдателей от ПАСЕ посетит парламентские выборы в России, говорится в официальном заявлении Ассамблеи.

Полный текст решения опубликован на сайте международной организации. Отмечается, что делегация в составе пяти человек посетит Москву 17–19 сентября, а возглавит ее представитель швейцарской группы «Социалистов, демократов и зеленых» Пьер-Ален Форидез. Также к группе международных наблюдателей присоединится неназванный советник из Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии).

В наднациональном органе подчеркнули, что не могут отправить полноценную группу наблюдателей из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Никаких встреч с лидерами ключевых парламентских фракций делегаты ПАСЕ также не планируют, добавили в заявлении.

Несмотря на напряженные отношения со странами Запада, Москва продолжит сотрудничество с ПАСЕ. Об эом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

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