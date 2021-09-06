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Потерявшийся в Красноярске котенок нашел своих настоящих хозяев благодаря полиции

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 16:59
Общество
Потерявшийся в Красноярске котенок нашел своих настоящих хозяев благодаря полиции
pixabay.com

Красноярск, 6 сентября. Полицейский из Красноярска нашел на улице замерзающего котенка. Он забрал питомца в отделение, где его отогрели и накормили.

Поиски новых хозяев для малыша начались незамедлительно. Желающих забрать котенка оказалось много, однако в этот же момент появились его настоящие хозяева. Полицейские им изначально не поверили и провели настоящее расследование. Некий Кирилл пришел в отделение и заявил, что животное принадлежит ему. Правоохранители потребовали доказательств, и мужчина предоставил снимки с котенком.

«Мы все проверили, и в субботу Кирилл со своей дочерью Александрой приехали в опорный пункт», — рассказали журналистам «КП-Красноярск» в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что котенка зовут Алиса. Кошечка, которая покорила сердца отдела полиции, пропала 2 сентября. Предполагается, что малышка залезла в машину хозяев и прокатилась с детьми до школы, где ее и обнаружил правоохранитель.

Похожая история произошла в Пермском крае. Сотрудники МЧС по городу Кунгуру спасли застрявшего в машине котенка. Работники экстренных служб уточнили, что животное не пострадало.

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