Франц Клинцевич рассказал, как будет проходить закат гегемонии США

Следующими после Афганистана регионами, в дела которых активно будут вмешиваться США, могут стать Украина и Приднестровье. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник издания оценил заявление члена Совета Федерации Алексея Пушкова о том, что падение США как гегемона не ограничится поражением в Кабуле.

«Думаю, Пушков прав. Европа и другие страны уже начинают беспокоиться. Они видят, что ситуация в Афганистане требует особого внимания. Все, что там сказано и даже подписано, может измениться в течение доли секунды», — сообщил политик.

Франц Клинцевич также добавил, что, несмотря на поражения, США будут стараться создать в мире как можно больше очагов напряженности.

«Мы все чаще будем видеть по всему миру лицемерие [США] и стратегию, связанную с так называемым управляемым хаосом. Центральная Азия сегодня уже подвержена этой коррозии, и это будет развиваться дальше. Там в ближайшее время будет война всех против всех», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он поделился догадками, в каком регионе американцы активизируют свою деятельность уже в ближайшее время.

«Следующим центром такой дестабилизации может стать Украина, Приднестровье, где американцы разыгрывают «демократические карты». На Украине, в Молдове живут нормальные европейские цивилизованные, образованные люди. Даже на бытовом уровне, не говоря уж о высоком, они не представляют, что может быть до такой степени непорядочность и лицемерие. Они даже не понимают, что в расчет не берут ни их благополучие, ни их жизни, ни детей, ни родителей», — подытожил экс-сенатор.

Ранее Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал новость о том, что США оставили в Афганистане вооружение на 85 млрд долларов. По его словам, американцы ничего не бросили, а передали все это в руки местных боевиков.