Бизнесмены Владимирской области получили от государства 654 млн руб. на развитие дела

Владимир, 6 сентября. Во Владимирской области увеличили объем финансирования на оказание услуг малому и среднему предпринимательству в рамках работы центра «Мой бизнес». Сумма возросла на 17 млн рублей и превысила 24 млн рублей.

Новые представительства центра открылись в Петушках и в Александрове, сообщают «Владимирские ведомости». На эти цели 16 млн рублей выделено из областного бюджета. Всего в 2021 году совокупно из федерального и областного бюджетов потрачено 654 млн рублей на реализацию государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области».

Накануне директор департамента предпринимательства администрации Владимирской области Сергей Сидорин представил новые меры господдержки бизнеса в период пандемии. Новшество можно разделить на три блока: снижение ставки по налогам; займы до 5 млн рублей под ставку 1% годовых; предоставление субсидий на возмещение расходов на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников организаций.

Ранее ФАН рассказывал об увеличении грантовой поддержки креативных индустрий в России. Государство выделит на это 35-40 млрд рублей.