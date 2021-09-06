Легенда MMA Федор Емельяненко подал документы в магистратуру

Воронеж, 6 сентября. Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко решил отучиться в магистратуре одного из российских вузов.

Ветеран MMA Федор Емельяненко в ближайшее время может стать студентом Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Именитый российский спортсмен подал документы в магистратуру, сообщили РИА Новости в приемной комиссии учебного заведения.

«Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура «Садоводство», на заочное отделение», — отметил собеседник агентства.

Ближайший бой Емельяненко пройдет 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве. Соперником 44-летнего российского спортсмена станет Тимоти Джонсон. Не исключено, что этот поединок станет для Емельяненко последним в карьере.

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