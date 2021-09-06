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Андрей Разин извинился перед Малаховым за угрозу слить на него компромат
Шоу-бизнес
Андрей Разин извинился перед Малаховым за угрозу слить на него компромат
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 6 сентября. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что «повелся на фейк», поэтому так эмоциональной накинулся на Андрея Малахова. В соцсети он извинился перед телеведущим за угрозы.

Недавно Андрей Разин заявил, что Малахов готовит новую скандальную передачу и уже начал собирать информацию, порочащую его имя. По словам продюсера, ведущий ток-шоу неоднократно приглашал в студию его хейтеров, которые говорят на миллионную аудиторию говорят лживые вещи. Разин пригрозил опубликовать некий компромат на Малахова, если тот выпустит о нем новую передачу.

Спустя несколько часов пост с угрозами исчез со страницы Разина в Instagram. В новой публикации он объяснил, что «повелся на фейк». Он принес извинения популярному телеведущему и пообещал впредь проверять поступающую к нему информацию. По словам продюсера «Ласкового мая», он попался на провокацию юристов Юры Шатунова.

«В настоящий момент команда юристов, которые обхаживают Юру Шатунова, идут на любые провокации в отношении меня <...> Они звонят судьям с использованием правительственной связи, представляются членами Совета безопасности, депутатами Государственной думы и запугивают председателей судов», — оправдался Разин за угрозы в адрес Малахова.

Конфликт между Разиным и Шатуновым длится уже несколько лет. В 2019 году продюсер запретил исполнять певцу главные хиты «Ласкового мая», в том числе и песни «Седая ночь» и «Белые розы». Позже выяснилось, что Андрея Разин сам выступает с главными композициями коллектива и поет под фонограмму Шатунова.

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