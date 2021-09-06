Танцоры без ног, великанши и лилипуты. Эдгард Запашный о цирке необычных людей

Сегодня я хочу поговорить про необычных людей. В слово «необычный» я не вкладываю никакого негатива, не пытаюсь как-то разделить общество на людей «обычных» и «необычных», хотя, безусловно, мы все разные. В общем, я хочу, чтобы меня правильно поняли, а точнее — просто расскажу про историю цирка и про то, как он с годами менялся.

На протяжении многих веков в цирке демонстрировались необычные люди. Мы с вами можем найти хронику того, что некогда делалось в цирках. Думаю, многое из увиденного просто шокирует современного человека. Реклама для привлечения зрителей делалась на «бородатых женщинах». Звали посмотреть на людей с двумя головами, на женщину с «волчьей пастью», на великанов, карликов и лилипутов. И все это рекламировалось в крайне агрессивном стиле. Цинизм того времени позволял ведущим, шпрехшталмейстерам различных балаганных цирков использовать фразы:

«Посмотрите, какое уродство!»

Для тогдашнего цирка было нормально и позволительно делать на этом рекламу, походя оскорбляя необычных людей, на которых владельцы зарабатывали немалые деньги.

Современный цирк тоже нередко использует свои возможности, чтобы показать миру необычных людей. Людей либо, как сегодня принято говорить, с ограниченными возможностями, либо просто других.

А теперь — пример из жизни современного цирка.

Мой брат [художественный руководитель Большого Московского цирка] Аскольд Запашный задумал и реализовал уникальное шоу «UFO. Цирк с другой планеты». Он задумал сделать шоу без животных, но с участием людей, которые могли всех очень сильно удивить. Удивить своими природными данными, своими возможностями, силой своего духа. Так мы пригласили в наше шоу человека, который когда-то победил в программе «Минута славы».

Виктор Кочкин — молодой парень, который родился без ног, вырос в интернате для детей с ограниченными возможностями. Виктор оказался настолько сильным, что не потерялся в жизни после выпуска из детского дома, не стал бродяжничать и попрошайничать, не закончил жизнь суицидом, как иногда делают ребята в его положении. Он смог достичь серьезных результатов в спорте, стал хорошим брейк-дансером на руках.

Когда мой брат начал поиски подобного рода уникальных и необычных людей, Виктор был одним из первых, на кого мы обратили внимание. Эффект, который брат придумал для номера с Кочкиным, мы назвали «поломанный робот». На манеже стояли искусственные ноги, к которым был «прикреплен» Виктор. По ходу представления этого «робота» ломали, буквально разрывали пополам. Виктор, а точнее — как бы верхняя часть «робота» в исполнении Кочкина, оказывался на манеже. И неожиданно для зрителей этот «сломанный робот» с торчащими из тела проводами бежал на руках, которые ему заменяли «отломанные» и оставленные на сцене ноги.

Все это происходило под великолепную техно-музыку, но, казалось, в зале на несколько секунд наступала полнейшая тишина. Люди просто не понимали — что это, кто это?! Кто-то думал, что это действительно робот. Кому-то казалось, что он реально видит что-то сверхъестественное. Но уже через несколько секунд до сознания людей доходило, что это человек с ограниченными физическими возможностями. В этот момент зал буквально взрывался бурными аплодисментами, которые сопровождали все выступление Виктора. Это была одна из наиболее сильных сцен нашего спектакля.

Также в представлении участвовали очень интересные девушки-великанши — украинские модели сестры Тамара и Людмила Титченковы, рост которых 206 и 204 см. Для представления девушки надевали обувь на платформе, чтобы стать еще выше. Так они казались еще огромнее по сравнению со всеми, кто находился вместе с ними на манеже. Обладая природной худобой, девушки производили впечатление инопланетных существ, которые прилетели к нам на Землю. И это именно тот эффект, которого хотел достичь и достиг мой брат.

Также мы нашли парня, который от природы очень пластичный. Его суставы могут выворачиваться гораздо сильнее, чем у большинства людей. Он танцевал брейк-данс с элементами каучука (так в цирке называется жанр, когда человек показывает способность своего тела изгибаться как змея), и это тоже производило сильное впечатление на зрителей. Благодаря таким ребятам, о которых я рассказал, наше UFO-шоу действительно погружало зрителей в «инопланетную» среду. Зрители в какой-то момент начинали верить и буквально ощущать, что это настоящие инопланетяне, которые действительно посетили нашу планету.

Но мы далеко не первые, кто использует подобного рода необычных людей (мне не нравится это слово, но я не закладываю в него негатив). Так, в Лас-Вегасе на протяжении долгого времени один иллюзионист показывал номер с распиливанием, в котором использовал человека, у которого были только руки и половина тела. Зрители в зале были шокированы, когда видели подобного рода трюк. Они не были готовы к тому, что перед ними живой человек, не понимали, как этот фокус делается, какие технологии используются, чтобы ввести людей в заблуждение.

В шоу Varekai от Cirque du Soleil (Цирк «Дю Солей») выступал один из самых известных участников этого прославленного коллектива — Дергин Токмак. Это человек с ограниченными возможностями — в детстве он перенес полиомиелит, сделавший его инвалидом. Так вот, он великолепно исполняет акробатический брейк-данс с использованием костылей, которые являются как бы продолжением его рук.

А в шоу Corteo от все того же Cirque du Soleil маленькая артистка-лилипутка при помощи наполненных гелием воздушных шаров в буквальном смысле летает по всему зрительному залу и заставляет всех улыбаться. Она настолько обаятельна, настолько полна самоиронии, что, летая по залу, еще и подкалывает людей. Например, прыгая с одного ряда на другой, сама себе говорит, что, мол, «я пошла по рукам». И очарованные зрители действительно пытаются прикоснуться к ней. Такое всегда запоминается, оставаясь одним из самых ярких впечатлений после просмотра подобных шоу.

Вы спросите, почему я так резко перескочил с одного времени в другое? Дело в том, что, по сравнению с прошлыми временами, мы, сегодняшние, стали по-другому относиться к необычным людям, которые точно такие же жители планета Земля, как и все мы. Да, мы даем возможность этим людям демонстрировать свои удивительные способности в различных цирковых шоу, но в этом нет ни малейшего желания и намерения их как-то унизить, оскорбить, высмеять. Наоборот — мы всячески поддерживаем их, тем самым создавая правильный эмоциональный фон как для них самих, так и для правильного отношения к таким людям.

Во всем должна быть культура. Ребенок, первый раз увидевший инвалида, должен понимать, что не стоит тыкать пальцем и использовать какие-то неправильные оскорбительные слова. Ребенка нужно учить корректно, с уважением относиться к людям, которые не похожи на него. Думаю, цирк с участием необычных людей вносит в такое обучение свою лепту. Все мы люди, все живем на одной планете. Берегите друг друга и уважайте пространство каждого.