Компания «Яндекс» обжалует решение суда об исключении «Умного голосования» из поиска

Москва, 6 сентября. Решение суда об исключении словосочетания «умное голосование» из поисковой выдачи может быть обжаловано, сообщили в компании «Яндекс».

В корпорации заявили, что не согласны с определением суда, и будут добиваться его пересмотра. Поводом для исключения «Умного голосования» из поисковиков стал иск ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая зарегистрировала свое право на использование соответствующего товарного знака и логотипа.

«Умное голосование» — один из проектов осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального и ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Ранее соратник одиозного деятеля Леонид Волков сообщал, что доступ к сайту проекта блокируется Роскомнадзором.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.