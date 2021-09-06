Назван знак зодиака, под которым родилось больше всего миллиардеров из списка Forbes

Москва, 6 сентября. Эксперты британского издания The UK Domain проанализировали список миллиардеров Forbes, чтобы выяснить, под какими созвездиями появляются на свет сильные мира сего.

Изучив данные 250 представителей списка, специалисты установили, что чаще других богатыми становятся люди, рожденные в созвездии Весов. Среди миллиардеров обнаружили 27 представителей этого знака.

Астрологи заявили, что такой результат вполне обоснован, Весы больше остальных испытывают особую страсть к деньгам.

"Весы обладают супер-способностью притягивать богатство. Также у этого знака всегда высока вероятность получения большого наследства от почивших родственников", — отметили эксперты по звездам.

Как оказалось, не все специалисты поддержали аналитическую теорию о финансовом превосходстве Весов. Некоторые астрологи подвергли критике работу экспертов британского издания. Причина такого негодования кроется в том, что аналитики поставили практически на последнее место Козерогов. Астрологи заявили, что этот знак — самый трудолюбивый и амбициозный. Рожденный в зодиакальном круге Козерога сосредоточены на карьере, они способны грамотно распоряжаться имуществом и финансами. В качестве подтверждения эксперты по звездам привели пример: на первой строчке списка миллиардеров расположился Джефф Безос, основатель Amazon. Самый богатый человек в мире родился в созвездии Козерога.

Астрологи считают, что не все полезно копить деньги. Некоторым знакам зодиака необходимо внести в жизнь немного радости и развлечений, и научиться тратить на это финансы.