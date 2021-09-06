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Вице-премьер Голикова: отмена МРОТ повлечет за собой хаос
Экономика
Вице-премьер Голикова: отмена МРОТ повлечет за собой хаос
Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров

Москва, 6 сентября. Россия не может отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Решение отменить МРОТ приведет к хаосу, полагает Голикова. Она выступала на Всероссийской неделе охраны труда. Вице-премьер объяснила, какие издержки государство видит в случае полного избавления от минимального размера оплаты труда. Об этом пишет информационное агентство «Прайм».

«Сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена — это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он», — сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что этот показатель имеет большое значение для благополучия и социальной защищенности жителей страны. Она сравнила это с прожиточным минимумом, на который завязано значительное количество пособий и выплат.

Голикова рассказала, что школьные пособия уже были выплачены более чем на 99% детей, которые могли рассчитывать на получение средств. Деньги должны были помочь россиянам собрать детей в школу.

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мрот голикова социальная поддержка
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