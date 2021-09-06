Экономист раскритиковал решение банка выдавать ипотеку с 18 лет

Снижение минимального возраста заемщиков по ипотеке до 18 лет подразумевает за собой большие риски, положительных моментов здесь нет. Об этом в беседе с ФАН рассказал заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор экономических наук Олег Мисько. По его мнению, банки ищут новых клиентов, новые пространства для зарабатывания денег.

«Эту проблему мы обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где также приводилась идея, чтобы допустить более юных граждан со своими средствами на фондовый рынок», — сообщил он.

Экономист отметил, что просматривается определенная тенденция — попытка привлечь новые потоки средств с помощью других слоев населения. Мисько считает, нужно отдавать отчет, что молодые люди, какими бы они талантливыми и активными ни были, вряд ли смогут занимать серьезные позиции на рынке труда, чтобы иметь полные основания отвечать по финансовым обязательствам.

«Следует ожидать того, что если у молодежи возникнут проблемы, то их будут решать родители и родственники. Это латентный способ увеличить базу заемщиков через привлечение нового формата людей. Не очень мне понятно желание втянуть 18-летнего человека в финансовые операции. Закредитованность населения и так большая — подходит к триллиону рублей», — признался он.

ФБА «Экономика сегодня» /

Профессор вспомнил и о деятельности коллекторских агентств, которые также будут подключаться к проблемным кредитам. По его мнению, следует хорошо проанализировать, насколько 18-летние граждане имеют постоянную работу и постоянный заработок в нашей стране.

«Молодые зачастую работают не в формальном секторе, а в теневом, где нет белых заработных плат, а если есть, то очень низкие. Здесь видится создание дополнительных проблем, нежели положительных достижений. Конечно, рискованно брать в кредит большие суммы! Надувание такого кредитного пузыря, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. Мы уже видели эти ипотечные пузыри в разных странах. С макроэкономической точки зрения мы будем увеличивать закредитованность населения через молодежь», — объяснил Мисько.

Профессор признался, что осторожно и даже скептически относится к вопросу выдачи ипотечных кредитов 18-летним.

«Я вижу цепь событий, которая началась с желания регулятора — Центрального банка — допустить молодежь к операциям на фондовом рынке. Там шел разговор о том, что чуть ли не с 12 лет разрешить выходить на фондовую биржу. Я не очень понимаю корреляцию между увеличением спроса на жилье и понижением возраста заемщика. Мне бы хотелось, чтобы 18-летние здраво оценивали свои реальные возможности. У меня скептическое отношение к подобному эпатажу. Это демонстрация квазилиберализации кредитного рынка. Я понимаю, если бы в стране была экономика, которая позволила бы обеспечить всех россиян высокооплачиваемыми рабочими местами, молодежь бы сразу могла спокойно заходить на эти рабочие места и зарабатывать приличные деньги. Положительных сторон ипотеки для 18-летних я не вижу, потому что риски превышают какие-то элементарные моменты», — заключил он.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее сообщалось, что учителя и врачи будут внесены в перечень участников программы «Дальневосточная ипотека» до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Стать участниками программы «Дальневосточная ипотека» могут молодые семьи, где супругам меньше 35 лет, а также неполные семьи с несовершеннолетними детьми. Кроме того, участники программы «Дальневосточный гектар» без возрастных ограничений. Было предложено расширить условия кредитования на других специалистов.