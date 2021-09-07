Юрист предупредил об опасностях зарплаты «в конверте»

Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев в беседе с ФАН рассказал, почему россиянам не стоит соглашаться на черную заработную плату.

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, получать зарплату в конверте в наши дни согласны 39% россиян. Это меньше, чем в разгар пандемии коронавируса и в доковидном 2019-м.

«Сегодня зарплата в конвертах — не просто пережиток 90-х. И даже не только и не столько разговор про пенсионный стаж и баллы — это вопрос элементарной финансовой культуры, полноценных трудовых отношений между работником и работодателем (отпускные, иные выплаты, соцгарантии, больничные, выходное пособие и так далее)», — объяснил собеседник агентства.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Соловьев подчеркнул, что в условиях активизации контрольных механизмов, когда государство накапливает огромный массив информации о доходах и, главное, расходах граждан, — это и вопрос соответствия полученных доходов и произведенных расходов.

«Надо понимать, что вопросы относительно разрывов в доходах и расходах поступят не работодателю, который решил оптимизировать свои расходы. Они поступят тому, кто получал серые, а значит, нигде не учтенные денежные средства. Кроме того, работник вряд ли в курсе, откуда у работодателя образовались неучтенные средства — то ли от недобросовестной конкуренции, то от уклонения от уплаты налогов или того хуже — от иной преступной деятельности», — рассказала юрист.

Доказывать свою непричастность к такой деятельности придется именно вам, заявил Соловьев.

«Ну и, конечно же, никто не отменял налоговую и уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов с полученных в серую доходов», — объяснил собеседник ФАН.

Соловьев посоветовал находиться в прозрачных отношениях с работодателем и ничем не рисковать: ни финансами, ни репутацией, ни свободой.

Ранее почетный адвокат России Дмитрий Загайнов рассказал, что большинство людей нельзя запирать в квартире, однако в некоторых случаях закон предусматривает такую возможность. По его словам, если запереть человека в квартире против его воли, такие действия будут расцениваться как незаконное лишение свободы.