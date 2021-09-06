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Криштиану Роналду назвал величайшего соперника в карьере
Спорт
Криштиану Роналду назвал величайшего соперника в карьере
Global Look Press  /  DeFodi.de/imago sportfotodienst

Манчестер, 6 сентября. Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал величайшего из своих соперников.

Известный журналист Пирс Морган в своей колонке в The Daily Mail рассказал о разговоре с Криштиану Роналду. Он спросил у пятикратного обладателя «Золотого мяча», кого форвард считает величайшим соперником в карьере. Нападающий сборной Португалии признался, что таковым является Лионель Месси.

«Определенно. Он лучший из тех, против кого я играл», — 36-летний футболист.

Летом этого года Роналду и Месси сменили клубную прописку. Португальский нападающий перешел из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Месси заключил контракт с французским «Пари Сен-Жермен».

Ранее Криштиану Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса. Португальский форвард вышел на первое место в мире по количеству голов за национальную сборную.

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