Лавров указал на попытки США «выторговать» односторонние преимущества в работе посольств

Москва, 6 сентября. Вашингтон пытается выторговать себе односторонние преимущества в работе диппредставительств в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия потребовала от Соединенных Штатов не нанимать граждан третьих стран на работу в дипломатические представительства. Вашингтон в ответ заявил о «нехватке сотрудников».

«Они заявили, что им не хватает рабочих рук, поэтому они вынуждены закрыть генеральное консульство и вынуждены практически заморозить всю работу по выдаче виз», — сообщил Сергей Лавров.

По мнению главы МИД РФ, США вновь демонстрируют намерение «надавить» на Москву и «выторговать» себе какие-то односторонние преимущества. В связи с этим, диалог России и США по возобновлению нормальной работы диппредставительств «топчется на месте», заключил Лавров.

Ранее Сергей Лавров указал на намерение США продолжать сдерживать Россию. Но, по его словам, есть надежда на снижение напряженности.