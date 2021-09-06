На танке по Арбату. Альгис Микульскис о «странных фантазиях» киевского политбомонда

Визит Владимира Зеленского в США вселил в «политических украинцев» множество ложных надежд и желаний. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассматривает последние заявления «днепровских мечтателей» сквозь призму действительного положения вещей на подконтрольной Киеву территории.

Украинский политический «цирк» уже давно не дает поводов сомневаться в талантах его труппы. Всякий выходящий на «арену» так и хочет ввергнуть публику в состояние, близкое к культурному шоку. То посол Украины в Германии Андрей Мельник грозит миру возвращением Киеву ядерного статуса в случае непринятия его страны в НАТО, то шеф внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявляет, что «цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику», то сам «художественный руководитель коллектива» Владимир Зеленский рассказывает о крымских рапанах. Глядя на все это, каждый раз поневоле задумываешься: где вершина их «творческого» потенциала? Когда они устанут нести в массы свое «искусство»? И каждый раз приходишь к выводу: видимо, никогда.

Недавний визит Зеленского в США стал для киевских «артистов» очередным «источником вдохновения». Причем настолько глубоким, что их новые «репризы» мгновенно заняли верхние строчки всех сетевых и медийных чартов. Предлагаю рассмотреть самые свежие «произведения» подробнее и в порядке популярности среди слушателей.

Итак, на третьем месте — советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович со своей композицией «Сняться с крючка». Цитирую:

«На самом деле, этого крючка больше не существует. Во всяком случае, Украины и Зеленского на крючке больше нет. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений. Это наше огромное достижение».

Текст, конечно, немного странный: ведь Минские соглашения, о которых говорится, Украина и так не выполняла и выполнять не собиралась. Потому что понимала: положения этих соглашений, закрепленные, кстати, резолюцией Совбеза ООН, должны не только прекратить кровопролитие в Донбассе, но и перелицевать государство в федеративную форму, где сегодняшним киевским «рулевым» с преданными им националистами места не найдется. Получается, что это заявление Арестовича является ничем иным, как практически официальным отказом от соблюдения ранее достигнутых в Минске договоренностей.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Второе место. Его заняло посольство США в Киеве, призвавшее Россию «полностью выполнить свои Минские обязательства»:

«Россия должна вывести вооружения и силы, а также вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начавшегося на востоке Украины».

Тут я даже не знаю, как реагировать. Ведь Россия не является субъектом упомянутых соглашений и конфликт на юго-востоке — исключительно внутриукраинское дело. Если они имеют в виду еще и Крым, то пусть попробуют оспорить результаты референдума и напомнят всем, каким образом отделяли от Сербии Косово. Так что нет у России никаких «минских обязательств». У России есть обязательство в рамках «нормандского формата», согласно которому она, в компании Германии и Франции, должна обеспечивать выполнение договоренностей Украиной и Донбассом. И все. Хотя нет: Россия с нетерпением ждет спутниковые снимки, где были бы изображены ее «вооружения и силы», дислоцированные в зоне конфликта.

Ну и на вершине этого политического пьедестала прочно расположился свеженазначенный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Тот самый, изъявивший желание прокатиться на танке по Красной площади и Арбату. Под музыку да с украинским флагом.

Скажите честно, вы Аркадия Бабченко перечитали? Этот однажды убитый, но воскресший сетевой попрошайка тоже, помнится, бредил своим приездом в центр Москвы на «Абрамсе». И еще: каким образом вы рассчитываете совершить свой танковый вояж по российской столице? Начать боевые действия против ВС РФ и победить в них?

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Для справки: новейший на сегодняшний день украинский танк Т-84БМ «Оплот» начал выпускаться с 2008 года. В настоящее время состоит на вооружении ВСУ в количестве трех единиц.

Вот эти три единицы, произведенные за 13 лет, говорят о состоянии не только украинского ВПК, но и, пожалуй, о состоянии украинской промышленности в целом.

Судостроение? «Черноморский судостроительный завод» — уничтожен. Авиапром? Положение дел на «Антонове» не оставляет надежд на его возрождение. Двигателестроение? Беспрецедентная история с предприятием «Мотор Сич».

И так — во всем. Вы чем воевать с Россией собрались? Ответ «Америка нас не бросит!» не принимается. Украине даже статуса «основного внеблокового партнера НАТО», которым, к слову, обладал Афганистан, не дают. Да и статус этот никакой роли в кабульском аэропорту не сыграл.

Но вы мечтайте. А о том, чтобы ваши мечты оставались именно мечтами, Россия позаботится.

А тем временем — в ночь с 5 на 6 сентября была завершена укладка «Северного потока — 2». Вторую нитку газопровода начали готовить к сварке «золотого» стыка. Проект завершен.