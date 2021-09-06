«Война всех против всех»: Франц Клинцевич объяснил, что ждет афганцев в ближайшее время

Панджшерское ущелье пало под натиском запрещенного в России движения «Талибан»1. О местонахождении лидеров сопротивления Ахмада Масуда и Амруллы Салеха на данный момент ничего не известно — они скрываются, а талибы выкладывают видео из захваченной резиденции губернатора в Панджшере.

Почему не устоял последний оплот сопротивления — панджшерские львы? Что в дальнейшем предпримут талибы? И как отношения с Афганистаном будет строить Россия?

На эти и другие вопросы ответил председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам Клинцевича, в падении панджшерских львов нет ничего удивительного. Дело здесь — даже не в боевом превосходстве талибов, а в том, что «Талибан» — идеологически сильнее. Их действия, касающиеся освобождения страны от военного иностранного присутствия, и планы по формированию «Исламского Эмирата Афганистана» выглядят для населения привлекательнее, нежели позиция проправительственных сил.

«Талибы победили морально, отсюда сопротивление не получилось таким, каким должно было быть. Дальше события могут разворачиваться в разных направлениях. Сегодня я не очень верю заверениям «Талибана» в силу его неоднородности. Он, конечно, во многом демонстрирует толерантность, по сравнению со своей предыдущей деятельностью. Но мы знаем о спецмероприятиях с отдельными представителями экс-властей, когда их физически уничтожили. Плюс мы знаем о ситуации с бастующими женщинами, когда талибы применили газ. Поэтому надо смотреть, как будут развиваться события с теми представителями экс-властей, которые не пришли, не поклонились и скрылись в тени», — сказал Клинцевич.

Эксперт выразил большие сомнения относительно дальнейшей толерантности «Талибана» — вполне возможно, мирной и спокойной жизни афганскому народу не видать. Он уверен, на территории начнется война «всех против всех», что станет проблемой для всех государств Центральной Азии.

Global Look Press / Str

Вывод американских войск из Афганистана — это лукавая игра США, уверен эксперт, поскольку военную технику американцы случайно «оставили» «Талибану», а не представителям законной власти. Несмотря на то, что 31 августа часть техники они вывели из строя, по словам Клинцевича, более 115 единиц самолетов и боевых вертолетов достались талибам в рабочем состоянии. Плюс большое количество артиллерии и обмундирования.

«Это все было передано талибам на договорных условиях. А как будет дальше — покажет время. Положительный момент — это правильная позиция наших дипломатов и военных. Они вынуждены вести переговоры с «Талибаном», потому что никакой другой власти в этой стране нет», — пояснил Клинцевич.

При этом он добавил — несмотря на то, что НАТО фактически открыто под видом бегства снабдила «Талибан» оружием и военной техникой, западные СМИ продолжат форсить информацию о жестокости талибов в отношении мирного населения — такова политика управляемого хаоса.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Относительно помощи Афганистану со стороны России, как это было во времена СССР, — Клинцевич считает, что это излишне. Однако он высказал мысль, что если речь зайдет о взаимовыгодной разработке полезных ископаемых на территории Афганистана, то сотрудничество вполне возможно.

«Мы никому ничего не должны. Нас просили — мы были. Наша страна и так много что там сделала. Если бы не предательство, то Наджибулла (Мохаммад Наджибулла, президент Афганистана 1986–1992 гг. — Прим. ФАН) и его люди до сих управляли бы Афганистаном и между нашими странами были бы взаимоотношения. Но развалили СССР, нейтрализовали нашу работу. Нравится кому-то это или нет, я уверен, тогда мы на 10 лет отодвинули развал СССР и прервали колоссальный наркотрафик. <…> Сейчас надо понимать, какими колоссальными запасами редкоземельных металлов обладает Афганистан — 35-45% мировых запасов. Эта страна никогда не был колонией, никто ее не разрабатывал — в этом плане она целомудренная», — высказался эксперт.

По словам Клинцевича, «Талибан» прекрасно осознает ценность полезных ископаемых и, судя по риторике, которую ведет движение, он пытается этим воспользоваться. Если России представится хоть какая-то возможность поучаствовать в разработке редкоземельных металлов в Афганистане — почему бы и нет, считает он.

1 Организация запрещена на территории РФ.