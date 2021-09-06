Видные деятели Магриба подписали петицию за восстановление дипотношений Марокко и Алжира

Рабат, 6 сентября. Более 200 видных деятелей из стран Магриба выступили с петицией «Призыв к разуму», чтобы прекратить конфликт между двумя государствами.

Североафриканские политики, журналисты и правозащитники выразили серьезную озабоченность нынешней эскалацией отношений между Марокко и Алжиром.

«Мы отвергаем сложившуюся ситуацию, которая может привести к неестественной конфронтации. Она станет не иначе как отрицанием глубокой истории и сущности нашего региона. Таким образом, нынешнее положение противоречит интересам двух народов», — говорится в заявлении.

Подписавшие обращение призвали руководства стран к отказу от гонки вооружений и разжиганию ненависти. Они указали на важность работы по установлению добрососедских отношений. Решение проблемы, на их взгляд, возможно путем диалога и поиска консенсуса.

Активисты пообещали внести коллективный вклад в противодействие эскалации и способствовать построению будущего, основанного на братских узах и сотрудничестве.

Федеральное агентство новостей /

«Призыв к разуму» прозвучал через несколько дней после того, как Алжир разорвал дипломатические отношения с Рабатом. Королевство обвинили в недружественных поступках.

Глава МИД республики Рамтан Ламамра заявил на пресс-конференции, что разрыв отношений не повлечет причинения вреда гражданам двух стран. По его словам, консульские представительства продолжат работу в обычном режиме.

«Исторически доказано, что Марокко не прекращает осуществлять враждебные действия против Алжира», — заявил министр.

На прошлой неделе политическое движение «Сахарцы за мир» попросило генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша поспособствовать восстановлению дипломатических отношений между государствами.